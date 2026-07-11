तवा-कढ़ाई उल्टा रखने से क्यों मना करती हैं दादी-नानी?

तवे या कढ़ाई को उल्टा रखने के पीछे वैज्ञानिक कारण है कि कीट और जहरीले जीव इसे अपना बिल समझ सकते हैं मकड़ी जाले बना सकती है या छिपकली इसमें घर बना सकती है