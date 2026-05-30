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हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये काम
Shristi-s
May 30, 2026
May 30, 2026
Shristi-s
हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये काम
अपने किचन सिंक को साफ़, व्यवस्थित और देखने में आकर्षक बनाए रखने के लिए इन 8 टिप्स और ट्रिक्स को आजमाएं.
बर्तन धोने के बाद सिंक को नियमित रूप से साफ करने से समय के साथ होने वाली रुकावटों और बदबू को रोकने में मदद मिलती है.
आप गहरी सफ़ाई के लिए प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चमक के लिए बेकिंग सोडा और ताज़ी महक के लिए नींबू के टुकड़े.
नियमित रूप से नाली में गर्म पानी डालें और खाने के बचे हुए टुकड़ों को रोकने के लिए सिंक स्ट्रेनर का इस्तेमाल करें. इससे नाली साफ़ रहती है.
ऐसी एक्सेसरीज चुनें जो आपके सिंक के आस-पास की जगह को और निखारें, जैसे सोप डिस्पेंसर, स्क्रबर और ऑर्गनाइज़र. ये सिंक के आस-पास की जगह की सुंदरता को बढ़ा देती हैं.
सिंक के पास छोटे-छोटे इनडोर पौधे रखें ताकि उस जगह में गर्माहट और ताज़गी आ सके. आप सिंक के आस-पास की जगह के लिए एक स्टाइलिंग ट्रे भी बना सकते हैं; इससे सिंक को ज़्यादा व्यवस्थित और शानदार लुक मिलता है.
सिंक के आस-पास की जगह को हमेशा साफ़-सुथरा रखें; बहुत ज़्यादा चीज़ें रखकर जगह को न भरें, और अतिरिक्त सामान को कैबिनेट में या नज़र से दूर रखें. सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ें ही दिखाई देनी चाहिए.
सिंक के ऊपर हल्की LED लाइटें लगवाएं ताकि रात में हल्की रोशनी मिल सके और आपके किचन को एक प्रीमियम, शानदार लुक मिल सके.
अपने नल का स्टाइल बदलने से आपके किचन सिंक को तुरंत एक नया, आधुनिक लुक मिल सकता है. मैट ब्लैक, ब्रास या पुल-डाउन नल बेहतरीन विकल्प हैं.
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