हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये काम

सिंक के पास छोटे-छोटे इनडोर पौधे रखें ताकि उस जगह में गर्माहट और ताज़गी आ सके. आप सिंक के आस-पास की जगह के लिए एक स्टाइलिंग ट्रे भी बना सकते हैं; इससे सिंक को ज़्यादा व्यवस्थित और शानदार लुक मिलता है.