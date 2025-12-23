10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम! जानिए किन लोगों की खुलेगी किस्मत

इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति और राज्य परियोजनाओं में किसानों को 1 हजार 200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.