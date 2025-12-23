10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम! जानिए किन लोगों की खुलेगी किस्मत

✕
10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम! जानिए किन लोगों की खुलेगी किस्मत
Heena-khan
Dec 23, 2025
Dec 23, 2025
Heena-khan
आज राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर राजस्थान के किसानों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य के किसानों को 1200 करोड़ रुपये का तोहफा देने जा रहे हैं.
इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति और राज्य परियोजनाओं में किसानों को 1 हजार 200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.
राजस्थान के 18,500 किसानों को आज पीएम आवास योजना ग्रामीण की किस्त के तौर पर पैसा मिलने जा रहा है.
आमतौर पर यह पैसा 3 किस्तों में आता है. पहली और दूसरी किस्त में 40-40 फीसदी तो तीसरी किस्त में बाकी 20 फीसदी का पैसा आता है.
