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किन्नौरी गर्ल अदिति नेगी ने द्रौपदी प्रथा को लेकर क्या कहा?
Sohail-rahman
Jun 18, 2026
Jun 18, 2026
Sohail-rahman
किन्नौरी गर्ल के नाम से मशहूर अदिति नेगी ने एक पॉडकास्ट में द्रौपदी प्रथा को लेकर अपनी बात रखी हैं.
जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दादा 4 थे, लेकिन दादी एक थी.
फिर मेरे एक दादा को दूसरी महिला से प्यार हो गया. उन्होंने उससे शादी कर ही और घर ले आए.
लेकिन मेरी दादी ने कहा कि मैं सौतन के साथ नहीं रह सकती हैं.
इसलिए मेरे वो दादा अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह जा बसे.
उन्होंने आगे कहा कि पहले लोग ऐसा इसलिए करते थे, ताकि संपत्ति का बंटवारा न हो.
क्योंकि 3-4 भाई की अलग-अलग शादी होगी तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा.
लेकिन अब लोग ऐसा नहीं करते हैं. हिमाचल में अब लोग ये प्रथा नहीं मानते हैं. कोई भी अब अपनी पत्नी शेयर नहीं करना चाहता है.
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