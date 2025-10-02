✕
Oct 02, 2025
Prachi-tandon
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम
लस्ट स्टोरीज 1 में कियारा आडवाणी के बोल्ड और इंटीमेट सीन्स ने इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
लस्ट स्टोरीज
नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर इस सीरीज में सस्पेंस, थ्रिलर और इंटीमेट सीन्स की भरमार देखने को मिलती है. यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर मौजूद है.
सेक्रेड गेम्स
बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम के दोनों सीजन में इंटीमेट सीन्स हैं. इसे Mx Player पर देखा जा सकता है.
आश्रम
कोंकणा सेन और मनोज बाजपेयी स्टारर इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
किलर सूप
इस सीरीज में लेस्बियन रोमांस ने हर किसी को हैरान कर दिया था. सीरीज उल्लू एप पर देखी जा सकती है.
गंदी बात
उल्लू एप की पॉपुलर सीरीज मस्तराम में ठूस-ठूसकर इंटीमेट सीन भरे गए हैं.
मस्तराम
मॉडर्न रिलेशनशिप्स पर बेस्ड इस सीरीज हो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
फ से फैंटेसी
शोभिता धुलिपाला स्टारर इस सीरीज में भी हॉट और बोल्ड सीन्स हैं. इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
मेड इन हैवेन
यह एक फिल्म है, जिसमें रिश्तों और धोखे की कहानी है. इसे OTT साइना प्ले पर देखा जा सकता है.
चथुराम
Read More
जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़ दिया था तमाचा, कानों में बज गई थी ‘सीटी’
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका
इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से पहले बंद कर लें रूम