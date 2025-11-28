✕
Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से भरपूर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, आप भी जरूर करें ट्राई!
क्या आपके बच्चों को भी रोजाना ब्रेकफास्ट कुछ अलग चाहिए होता है, तो जरूर ट्राई करें पोषण और स्वाद से भरपूर ये 8 ब्रेकफास्ट ऑप्शन.
ढ़ेर सारी सब्जियों और हल्के मसालों से बना उपमा फाइबर विटामिन ए, सी और मिनरल्स का काफी अच्छा सोर्स है.
वेजिटेबल उपमा-
मूंग दाल को पीसकर बना, पनीर और बारीक कटी सब्जियों से भरा चीला प्रोटीन से भरपूर है, जो बच्चों के मसल को डेवलप करता है.
मूंग दाल चीला-
आटे में ढ़ेर सारी सब्जियां मिलाकर बना पराठा आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है.
वेजिटेबल पराठा-
मूंगफली, चिवड़ा और हल्के मसालों से बना पोहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट का काफी अच्छा मिश्रण है.
पोहा विद पीनट्स-
पनीर में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाते हैं, जो मल्टीग्रेन टोस्ट के साथ खाने में अच्छा लगता है.
पनीर भुर्जी और मल्टीग्रेन टोस्ट-
चावल और उड़द दाल से बनी सॉफ्ट इडली आसानी से पच जाती है, साथ ही ये हल्की और एनर्जी देने वाली डिश है.
वेजिटेबल इडली-
बेसन और ढ़ेर सारी वेजिटेबल्स से बना चीला प्रोटीन और आयरन का एक अच्छा सोर्स है, जो बच्चों को काफी पसंद आता है.
बेसन का चीला-
सूजी से फूले-फूले और हल्के ढोकले में कटी हुई सब्जियां डालकर बनाना पोषण बढ़ाता है और हरी चटनी के साथ अच्छा लगता है.
सूजी का ढोकला-
