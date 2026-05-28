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10वीं क्लास में ही कियारा का था बॉयफ्रेंड
Kamesh-dwivedi
May 28, 2026
May 28, 2026
Kamesh-dwivedi
क्या आपको पता है बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी का 10वीं क्लास में ही बॉयफ्रेंड बन गया था?
कपिल शर्मा शो में कियारा आडवाणी ने कहा था उनका 10वीं क्लास में बॉयफ्रेंड था.
लेकिन उनकी मम्मी ने कहा था कि वह पहले 10वीं बोर्ड पर ध्यान दें, फिर बाद में जो करना होगा करें.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 7 फरवरी 2023 को शादी कर ली थी.
कॉफी विद करण सीजन 8 में कियारा आडवाणी ने बताया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रोम में उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था.
एक्ट्रेस ने बताया था कि वह प्रपोजल सुनकर भावुक हो गई थीं.
कियारा आडवाणी को आखिरी बार 'वॉर 2' में देखा गया था.
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