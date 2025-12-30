✕
खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते हैं कॉपी
Shivani-singh
Dec 30, 2025
Dec 30, 2025
Shivani-singh
खुश कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते हैं कॉपी
कॉर्सेट ग्लैम मोमेंट
स्ट्रक्चर्ड कॉर्सेट खुशी कपूर के बोल्ड ग्लैम स्टाइल को डिफाइन करते हैं, जो शानदार पार्टी लुक्स के लिए एकदम सही हैं.
स्टेटमेंट बॉडीकॉन ड्रेस
बॉडीकॉन ड्रेस कॉन्फिडेंस और कर्व्स को हाईलाइट करती हैं, जिससे वे नाइट पार्टियों के लिए आइडियल बन जाती हैं.
कट-आउट ड्रेस एनर्जी
एजी कट-आउट लुक को मॉडर्न और स्टाइलिश रखते हुए उसमें ड्रामा ऐड करते हैं.
स्पार्कल और सेक्विन
सेक्विन कम स्टाइलिंग एफर्ट के साथ तुरंत पार्टी ग्लैमर लाते हैं.
पारदर्शी और सुरुचिपूर्ण स्टाइलिंग
पारदर्शी कपड़े आकर्षण बढ़ाते हैं और साथ ही क्लासी और फैशन के मामले में भी आगे रहते हैं.
मिनी ड्रेस, मेजर इम्पैक्ट
मिनी ड्रेस प्लेफुल ग्लैमर और पार्टी-रेडी कॉन्फिडेंस देती हैं.
सॉफ्ट ग्लैम फिनिश
सॉफ्ट ग्लैम मेकअप बोल्ड आउटफिट्स को एफर्टलेस एलिगेंस के साथ बैलेंस करता है.
स्लीक हेयर, सॉफ्ट ग्लैम
स्लीक हेयर के साथ मिनिमल मेकअप बोल्ड आउटफिट्स को परफेक्टली बैलेंस करता है.
कॉन्फिडेंस ही लुक है
खुशी कपूर साबित करती हैं कि कॉन्फिडेंस ही अल्टीमेट फैशन स्टेटमेंट है.
Read More
Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल की अपनी लाइफ की बेस्ट बॉडी
पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास स्नैक्स, जो लगा देंगे चार चाँद
परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों का दिल
DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का इस्तेमाल कर अपनी त्वचा को बनाएं चमकदार