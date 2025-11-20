✕
Nov 20, 2025
Karishma-upadhyay
बेडरूम में जरूर रखें ये 4 पौधे, रात में मिलेगी सोने में काफी मदद!
अगर आपको भी रात में सोने में काफी परेशानी होती है, तो अच्छी नींद के लिए बेडरूम में जरूर लगाएं ये 4 पौधे.
ये एक बेहद खूबसूरत पौधा है, साथ ही ये वही पौधा है जिससे कैमोमाइल टी बनाई जाती है.
कैमोमाइल-
बता दें कि बेडरूम में कैमोमाइल का पौधा रखने से नींद स्वाभाविक रूप से बेहतर और काफी गहरी हो जाती है.
आप अपने बेडरूम में रोजमेरी का पौधा रख सकते हैं, जिसकी महक दिमाग को आराम देने में मदद करती है.
रोजमेरी-
ऐसे में ये पौधा सोने में मदद करता है, साथ ही इस पौधे को ज्यादा रख-रखाव की जरूरत भी नहीं होती है.
चमेली यानी जैस्मिन की मीठी और हल्की खुशबू तनाव कम करने में मदद करती है, जिसे आप कमरे की खिड़की के पास रख सकते हैं.
जैस्मिन-
बता दें कि जैस्मिन की खुशबू रात में दिमाग को काफी शांत करती है, जिससे नींद बहुत जल्दी आने लगती है.
लैवेंडर की खुशबू शरीर को रिलैक्स और मन को शांत करती है, जिसे बेडरूम में रखना काफी फायदेमंद माना जाता है.
लैवेंडर-
ऐसे में इस पौधे का आकार छोटा होने की वजह से आप इसे बेड के साइड वाली टेबल पर भी रख सकते हैं.
