Oct 15, 2025
Karishma-upadhyay
क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है अपना अड्डा, तो आज ही घर लें आएं ये 3 पौधे!
आपने ध्यान दिया होगा कि कई लोगों के बालकनी को कबूतर बेहद गंदा कर देते हैं और वहां हमेशा शोर-शराबा मचाते हैं.
ऐसे में अगर आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने अपना अड्डा बना लिया है और बार-बार भगाने के बावजूद भी वापस आ जाते हैं.
तो आइए आज हम आपको 3 ऐसे खास पौधों के बारे में बताते हैं, जो कबूतरों को आपकी बालकनी से भगाने में मदद करेगें.
इसकी तेज खुशबू कबूतरों को बिल्कुल पसंद नहीं और ये मच्छरों को भी भगाता है.
सिट्रोनेला का पौधा-
इसकी तीखी गंध कबूतरों को दूर रखने में बेहद असरदार है.
लहसुन का पौधा-
इसके फूलों की महक कबूतरों को बिल्कुल नहीं भाती और वे इससे दूर भागते हैं.
डैफोडिल प्लांट-
ध्यान रखें कि इन पौधों को बालकनी के कोनों में या ऐसी जगह रखें जहां कबूतर अक्सर बैठते हैं.
ऐसे में कोशिश करें कि बालकनी को साफ और सूखा रखें क्योंकि गीली या गंदी जगहें कबूतरों को आकर्षित करती हैं.
बता दें कि अगर आपकी बालकनी में कबूतरों ने पहले से घोसला बना रखा है, तो पुराने घोंसलों को हटा दें.
