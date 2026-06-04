किराया बचाने के चक्कर में इस अभिनेता ने कर ली थी शादी

थिएटर करते समय ही के के मेनन की मुलाकात निवेदिता भट्टाचार्य से हुई थी. सिनेमा के प्रति उनके साझा प्यार ने उन्हें करीब ला दिया, और धीरे-धीरे उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया.