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किराया बचाने के चक्कर में इस अभिनेता ने कर ली थी शादी
Kamesh-dwivedi
Jun 04, 2026
Jun 04, 2026
Kamesh-dwivedi
कृष्ण कुमार मेनन, जिन्हें लोग प्यार से के के मेनन कहते हैं. अभिनेता की एक्टिंग जितनी शानदार है, उतनी ही उनकी लव स्टोरी भी.
के के मेनन की पत्नी, निवेदिता भट्टाचार्य हैं, जो एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं. निवेदिता कई टीवी शो और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.
अभिनेत्री ने 'क्या कहना', 'फोबिया', 'अय्यारी' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई हैं.
थिएटर करते समय ही के के मेनन की मुलाकात निवेदिता भट्टाचार्य से हुई थी. सिनेमा के प्रति उनके साझा प्यार ने उन्हें करीब ला दिया, और धीरे-धीरे उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया.
थिएटर करते समय ही के के मेनन की मुलाकात निवेदिता भट्टाचार्य से हुई थी. सिनेमा के प्रति उनके साझा प्यार ने उन्हें करीब ला दिया, और धीरे-धीरे उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया.
उन्होंने साल 2002 में शादी कर ली.
के के मेनन और निवेदिता भट्टाचार्य की शादी को दो दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है.
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