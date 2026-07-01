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कितनी अमीर हैं काव्या मारन?
Sohail-rahman
Jul 01, 2026
Jul 01, 2026
Sohail-rahman
काव्या मारन इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं.
जानकारी सामने आ रही है कि उनकी शादी म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ होने वाली है.
आईपीएल के दौरान अपनी खूबसूरती और मैच के दौरान रिएक्शन की वजह से खूब चर्चा में रहती हैं.
ऐसे में आइए जानते हैं कि काव्या मारन कितनी संपत्ति की मालिक हैं.
काव्या मारन आईपीएल की मशहूर टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ हैं.
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक काव्या मारन की नेटवर्थ 400 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
वो कई सालों से सनराइजर्स हैदराबाद टीम को संभाल रही हैं.
हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स टीम रिपोर्ट 2026 के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद की वैल्यू 18000 करोड़ रुपये है.
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