Oct 03, 2025
Komal-singh
बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस और उनके आइटम सॉन्ग
बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स में टॉप हीरोइनों की और डांस हमेशा दर्शकों को रोमांचित करते हैं
करीना कपूर खान ने "फेविकॉल से" (दबंग 2) और "हलकट जवानी" (हीरोइन) जैसे गानों से दर्शकों को दीवाना बना दिया था.
कैटरीना कैफ को बॉलीवुड की आइटम सॉन्ग क्वीन कहा जाता है. "शीला की जवानी" और "चिकनी चमेली" ने उनके करियर को एक अलग ऊँचाई दी.
मलाइका अरोड़ा का नाम आते ही आइटम सॉन्ग की दुनिया पूरी तरह उनके बिना अधूरी लगती है. "छैयाँ छैयाँ" (दिल से) और "मुन्नी बदनाम हुई" ने उन्हें हमेशा के लिए आइकॉन बना दिया.
दीपिका पादुकोण ने भी अपने अंदाज़ से आइटम गानों में खास जगह बनाई. "लवली" में उनका ग्लैमरस लुक और डांस दर्शकों को बेहद पसंद आया.
बिपाशा बसु का "बीड़ी जलई ले" और "फोनी महि" काफी हिट हुए.
जैकलीन फर्नांडीज का "जुम्मे की रात" और "एक दो तीन" में उनका डांस चर्चित रहा.
सनी लियोनी का "बेबी डॉल" और "लैला मैं लैला" ने उन्हें आइटम सॉन्ग सेंसेशन बना दिया.
नोरा फतेही का "दिलबर" और "कमरिया" ने नोरा को डांसिंग सेंसेशन का दर्जा दिया.
