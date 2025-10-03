मलाइका अरोड़ा का नाम आते ही आइटम सॉन्ग की दुनिया पूरी तरह उनके बिना अधूरी लगती है. "छैयाँ छैयाँ" (दिल से) और "मुन्नी बदनाम हुई" ने उन्हें हमेशा के लिए आइकॉन बना दिया.