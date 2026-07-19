बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के प्यारे पल

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपना 43वां जन्मदिन मनाया. एक्ट्रेस ने पति और अभिनेता विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ जन्मदिन के सेलिब्रेशन के कुछ खूबसूरत पल शेयर किए हैं.