✕
बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के प्यारे पल
Kamesh-dwivedi
Jul 19, 2026
Jul 19, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपना 43वां जन्मदिन मनाया. एक्ट्रेस ने पति और अभिनेता विक्की कौशल और बेटे विहान के साथ जन्मदिन के सेलिब्रेशन के कुछ खूबसूरत पल शेयर किए हैं.
रविवार को, कैटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर कुछ खास फैमिली पिक्चर्स शेयर करके फैंस को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई.
इस तस्वीर में अभिनेत्री पति और अभिनेता विक्की कौशल को देखती हुईं मुस्कुरा रही हैं.
इस तस्वीर में कैटरीना कैफ अपने बेटे विहान के साथ दिन बिताते हुए बहुत ग्लो कर रही हैं.
साझा की गई एक तस्वीर में अभिनेत्री अपने बेटे विहान के साथ खेलती दिख रही हैं.
उन्होंने अपने छोटे बच्चे के लिए एक मैसेज में अपना प्यार उड़ेलते हुए लिखा, 'हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि आप सबसे कीमती आशीर्वाद हैं। बेस्ट बर्थडे.'
Read More
किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर भारतीय
एक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताब
बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के प्यारे पल
BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?