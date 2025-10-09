✕
Oct 09, 2025
Prachi-tandon
5 रुपये की यह चीज करवाचौथ पर देगी सोने-सा निखार
करवाचौथ के मौके पर हर सुहागिन सजती और संवरती है. 16 श्रृंगार करती है और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है.
कुछ औरतें सजने के लिए पार्लर जाती हैं तो कुछ घर पर ही तैयार होती हैं. करवाचौथ से पहले पार्लर में भी भीड़ लग जाती और रेट्स डबल हो जाते हैं.
पार्लर जैसा निखार
अगर आप इस करवाचौथ पार्लर जाकर महंगा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती हैं तो घर पर खुद ही सस्ते में फेशियल कर सकती हैं.
घर पर पाएं निखार
घर पर फेशियल करने के लिए ज्यादा किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं है. महज 5 रुपये खर्च कर ही आप चेहरे पर सोने जैसी चमक ला सकती हैं.
5 रुपये की चीज चमकाएगी चेहरा
सबसे पहले चेहरा अच्छी तरह से क्लीन कर लें. आप अपने फेश वॉश या कच्चे दूध की मदद से अपना चेहरा क्लीन कर सकती हैं.
चेहरा करें साफ
अब फेस पैक तैयार करें. इसके लिए एक चम्मच मक्की का आटा, एक चम्मच कॉफी पाउडर और एक चम्मच दही मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें.
फेस पैक
आखिरी में चेहरे को पानी से धो लें. यह फेस पैक स्किन पोर्स को टाइट करने के साथ डीप क्लीन भी करता है.
पानी से धोएं
अगर आपके चेहरे की स्किन ऑयली है तो यह फेस पैक एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है.
ऑयली फेस
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?