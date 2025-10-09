✕
Oct 09, 2025
करवा चौथ पर लगाएं ये मेहंदी डिज़ाइन, कि पति डूब जाएं आपके प्यार में
ईजी और खूबसूरत लुक के लिए छोटे और बड़े फूलों वाले पैटर्न चुनें, यह डिज़ाइन हर हाथ पर स्टाइलिश और फ्रेश दिखता है.
पंजाबी स्टाइल की मेहंदी में बड़े फूल और गहरे डिटेल्स होते हैं, हाथ और बांह तक फैली यह डिजाइन पारंपरिक और अट्रैक्ट दोनों लगती है.
कट-वर्क और जाली वाली मेहंदी हाथों को एलीगेंट और मॉडर्न लुक देती है, छोटी और बड़ी जाली मिलाकर डिजाइन को और भी यूनिक बनाया जा सकता है.
करवा चौथ के लिए दूल्हा- दुल्हन से जुड़े पैटर्न भी खूब फेमस हैं, यह डिज़ाइन हाथों को ट्ऱेडिशनल टच देती है और फेस्टिवल वाइब बढ़ाती है.
अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी ज्यादा दिखे तो गहरे और बड़े पैटर्न चुनें, यह डिज़ाइन फोटो और पार्टी में बहुत अट्रैक्टिव लगती है.
सरल और छोटे डिज़ाइन पसंद करने वालों के लिए मिनिमल पैटर्न बेस्ट है, यह हाथों को साफ और स्टाइलिश लुक देता है.
