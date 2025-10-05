✕
Oct 05, 2025
Komal-singh
करवा चौथ के लिए यूनिक सैंडल आइडियाज
करवा चौथ का त्योहार हर शादीशुदा महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन न सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी मायने रखते हैं.
बल्कि सही फुटवियर भी पूरे लुक को ग्रेसफुल बनाता है. अगर आप सोच रही हैं कि कौन-सी सैंडल्स करवा चौथ पर आपके एथनिक आउटफिट केसाथ सबसे खूबसूरत लगेंगी
तो यहां हैं 10 शानदार आइडियाज जो आपको बनाएंगे सबसे अलग और स्टाइलिश
अगर आप आराम और स्टाइल दोनों चाहती हैं, तो ब्लॉक हील्स पर स्टोन या मिरर वर्क वाली सैंडल्स चुनें.
हल्की साड़ी या सूट के साथ जरी वर्क वाली सैंडल्स आपको देगा रोयल लुक के साथ आरामदायक एहसास.
मांग टीका और झुमकों से मैच करते हुए कुंदन डिजाइन सैंडल्स पहनें पूरा फेस्टिव टच मिलेगा.
लाल रंग का करवा चौथ और रेड सैंडल्स परफेक्ट मैच! यह आपके लुक को कम्प्लीट करता है.
पर्ल्स वाली हील्स हर ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ क्लासी और एलीगेंट दिखती हैं.
