बॉलीवुड की हसीनाओं पर चढ़ा करवा चौथ का रंग, यहां देखें तस्वीरें

Oct 11, 2025
Heena-khan
बॉलीवुड की हसीनाओं पर चढ़ा करवा चौथ का रंग, यहां देखें तस्वीरें
फिल्मी दुनिया में करवा चौथ का रंग खूब दिखाई दिया.
बॉलीवुड से लेकर टीवी की हसीनाएं तक करवा चौथ का त्योहार मनाती दिखीं.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट किया.
इस मौके पर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा कपूर ने करवा चौथ के मौके पर एक खूबसूरत लाल रंग की साड़ी पहनीं.
शादी के 4 महीने बाद ही हिना खान पति रॉकी के संग करवा चौथ का त्योहार मनाती दिखीं.
इस मौके पर शिल्पा रेड कलर के खूबसूरत ड्रेस में दिखाई दे रही हैं.
शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने दूसरी बार पति जहीर इकबाल के साथ इस प्यार भरे त्योहार को मनाया. उनकी लंबी उम्र की कामना की.
रवीना टंडन ने करवा चौथ के मौके पर येलो ऑउटफिट पहन एक बेहतरीन लुक लिया.
