✕
Oct 06, 2025
Preeti-rajput
शुभ-अशुभ! करवा चौथ के दिन पीरियड में कैसे करें पूज-व्रत?
हर सुहागिन स्त्री करवा चौथ 10 अक्टूबर को व्रत और पूजा पाठ करेगी.
इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत करती हैं.
मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा-पाठ मना होता है.
आप अपना व्रत जारी रखें, लेकिन पूजा-पाठ न करें.
मानसिक तौर पर करवा माता का ध्यान करते हुए कामना कर सकती हैं.
सुहागिन महिलाओं के पास बैठ कर करवा चौथ की व्रत कथा सुने.
चंद्रोदय होने के बाद आप छलनी से चंद्रमा को देखकर व्रत खोल लें.
Read More
जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और उनकी क्या कीमत है
Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर किसी को भाएंगे
इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक
जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके शहर में