✕
Oct 04, 2025
Komal-singh
घर पर करवा चौथ की थाली सजाने के आसान तरीके
करवा चौथ हर शादीशुदा महिला के लिए बहुत खास दिन होता है. इस दिन व्रत और पूजा के साथ-साथ थाली को सुंदर सजाना भी जरूरी होता है.
अगर आप चाहती हैं कि आपकी पूजा की थाली सबसे सुंदर दिखे, तो इन आसान तरीकों को अपनाएँ.
सबसे पहले स्टील या पीतल की थाली लें और उसे अच्छे से धोकर चमका लें.फिर थाली में लाल या सुनहरे रंग का कपड़ा बिछाएँ,इससे थाली सुंदर लगेगी.
गुलाब, गेंदा या मोगरे के फूल की पंखुड़ियाँ थाली में रखकर सजाएँ.थाली में एक छोटा सा दीया रखें, जिससे पूजा के समय रोशनी सुंदर लगे.
पूजा के लिए कुमकुम और चावल को थाली में साफ-सुथरा रखें साथ ही सिंदूर डिब्बी और थोड़ी-सी मिठाई रखना शुभ माना जाता है.
चाँद देखने के लिए छलनी और लोटा भी थाली में जरूर रखें.थाली के किनारों पर लेस या रंगीन टेप लगाकर इसे और आकर्षक बनाइए.
मार्केट में मिलने वाले कुंदन स्टिकर से थाली को चमकदार बना सकते हैं.एक प्यारा-सा कार्ड या संदेश लगाकर थाली को पर्सनल टच दें.
