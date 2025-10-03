Inkhabar Hindi News
Oct 03, 2025
Anuradha-kashyap

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की नजरे हटना होगा मुश्किल

त्योहार पर सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि अपने लुक को भी खास बनाना जरूरी है, सही साड़ी और आसान स्टाइल के साथ आप खूबसूरत और ग्लैमरस दिख सकती हैं.

गोल्ड बॉर्डर वाली लाल बनारसी साड़ी ट्रेडिशनल लुक के लिए बेस्ट है, गोल्ड ज्वेलरी के साथ इसे पहनें और करवा चौथ पर रॉयल लुक पाएं

साड़ी को लहंगा स्टाइल में ड्रेप करें, यह स्टाइल मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक देती है खास अवसर पर यह बहुत फैशनेबल विकल्प है.

दिन में हल्की और प्रिंटेड कॉटन साड़ी पहनें, यह आरामदेह होते हुए भी आपको सुंदर और स्टाइलिश लुक देती है

सिल्क साड़ी को कंट्रास्ट ब्लाउज़ या मेटलिक कलर के साथ पहनें, यह कॉम्बिनेशन पूजा और पार्टी दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है

पिंक और गोल्डन कॉम्बिनेशन हमेशा फेस्टिव लुक देता है, गोल्ड ज्वेलरी और हल्का मेकअप इसे और ग्लैमरस बनाते हैं.

अगर आप सादगी पसंद करती हैं, तो हल्की साड़ी और सिंपल ज्वेलरी ट्राय करें मिनिमलिस्ट लुक भी करवा चौथ पर खूबसूरत लगता है.

