✕
Oct 09, 2025
Chhaya-sharma
संकष्टी चतुर्थी की सुबह करें गणेश जी के इन मंत्रों का जप, होगें कष्ट और संकट दूर
गणेश जी के कई नाम है, जिसमें से एक है विघ्नहर्ता, क्योंकि वो अपने भक्तों के सारे कष्ट और विघ्न हर लेते हैं
कहा जाता हैं जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है, उस पर विघ्नहर्ता अपनी कृपा बनाए रहखते हैं
गणेश जी की पूजा करने और उनकी कृपा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है.
कल 10 अक्टूबर यानी करवा चौथ के दिन संकष्टी चतुर्थी का बेहद शुभ दिन हैं, इस दिन चौथ माता के साथ भगवान गणेश जी की पूजा होती हैं, ऐसे में आप सुबह इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं
ॐ सुमुखाय नम:
ॐ दुर्मुखाय नम:
ॐ मोदाय नम:
ॐ अविघ्नाय नम:
ॐ विघ्नकरत्र्येय नम:
Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?