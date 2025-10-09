संकष्टी चतुर्थी की सुबह करें गणेश जी के इन मंत्रों का जप, होगें कष्ट और संकट दूर

कल 10 अक्टूबर यानी करवा चौथ के दिन संकष्टी चतुर्थी का बेहद शुभ दिन हैं, इस दिन चौथ माता के साथ भगवान गणेश जी की पूजा होती हैं, ऐसे में आप सुबह इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं