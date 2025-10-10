✕
Oct 10, 2025
Prachi-tandon
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?
करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं.
पूरा दिन भूखे-प्यासे रहने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं. इस व्रत के लिए कई नियम होते हैं.
इन्हीं नियमों में पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना भी शामिल है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार, करवा चौथ के दिन अगर स्वच्छता का पालन किया जाए तो सही रहता है.
क्योंकि, किसी भी व्रत में तन और मन का शुद्ध और पवित्र रहना जरूरी है.
अगर, करवा चौथ के व्रत में पति-पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पवित्रता भंग हो सकती है.
पवित्रता भंग
पवित्रता भंग होने की वजह से व्रत पूरा नहीं होता है और शुभ फल भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं.
शुभ फल
करवा चौथ के व्रत नियमों में झगड़ा न करना, चुगली या बुराई नहीं करना और चाकू-कैंची नहीं चलाना भी शामिल है.
करवा चौथ के दिन क्या नहीं करें?
इस दिन व्रत करने के साथ 16 श्रृंगार करें. पूजा-पाठ करें और भगवान के नाम का जाप करना शुभ माना जाता है.
करवा चौथ के दिन क्या करें?
