Oct 10, 2025
करवा चौथ के बाद वीकेंड पर इन जगहों पर जाएं, पत्नी कहेगी – बेस्ट डेट एवर!

हौज़  खास के लेक व्यू कैफे के नज़ारे देखते हुए  कैंडललाइट डिनर प्लान करें 

 लोधी गार्डन में हरी-भरी घास पर बैठकर कॉफी और सैंडविच के साथ एक प्यारी सी पिकनिक डेट होगा अच्छा ऑप्शन 

शाम के वक्त इंडिया गेट के आस-पास टहलना बेहद रोमांटिक लगता है

दिल्ली के “फ्लाई डाइनिंग” जैसे रेस्टोरेंट्स में आसमान के नीचे डिनर का मज़ा कुछ और ही है, पत्नी के लिए ये पल हमेशा यादगार रहेगा.

अगर आपकी पत्नी को स्ट्रीट फूड पसंद है तो उसे चांदनी चौक ज़रूर ले जाएं

सूरज ढलते वक्त कुतुब मीनार की खूबसूरती और बढ़ जाती है कॉफी और कुछ रोमांटिक बातें आपके दिन को खास बना देंगी 

रोज़ेट हाउस या अंदाज़ दिल्ली जैसे होटलों में एक छोटी सी स्टेकेशन प्लान करें

गुरुग्राम के ड्राइव-इन थिएटर में अपनी कार में बैठकर मूवी देखना बेहद प्यारा एक्सपीरियंस है

