Oct 10, 2025
करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर को डेडिकेट

तेरे बिना अधूरी हर शाम, तेरी मुस्कान मेरा इनाम. इस करवा चौथ पर बस यही अरमान, तेरी उम्र हो चाँद से भी लंबी जान.

दिल से दिल का है ये संगम, हर पल बढ़े रिश्ते का आलम. करवा चौथ लाए खुशियों का मौसम, तेरे बिना अधूरा हर जनम.

सजी थाली में प्रेम की मिठास, हर दुआ में तेरा एहसास. इस व्रत की ताकत है खास, रिश्ता हमारा रहे सदा पास.

तेरी हँसी में मेरी जान, तेरे बिना नहीं कोई पहचान. जब दिखे चाँद का उजियारा, दिल बोले – तू ही मेरा सहारा.

बंधन ये है भावों का धागा, जोड़े हमें जन्मों का भागा. तेरे बिना अधूरा हर पल, तू ही मेरा जीवन, तू ही मंगल.

चाँद की रौशनी में तेरा नाम, तेरे संग कटे हर शाम. करवा चौथ की ये प्यारी रात, लाए खुशियों की सौगात.

तेरे लिए रखा ये व्रत सुहाना, तेरे बिना अधूरा जमाना. जब दिखा चाँद का उजियारा, दिल ने कहा – अब तू है हमारा.

भूख-प्यास सब लगे तुच्छ, जब साथ हो तू, हर दर्द क्षीण. तेरे लिए रखा व्रत ये खास, रहे सदा मेरा तेरा विश्वास.

