Oct 08, 2025
Chhaya-sharma
करवा चौथ का व्रत करने से कौन से ग्रहों की कृपा होती है?
हिंंदू धर्म में करवा चौथ के व्रत का विशेष महत्व होता है, यह व्रत महिलाओं को लिए बेहद खास होता हैं.
करवा चौथ कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है, साल 2025 में यह व्रत 10 अक्टूबर के दिन किया जायेगा
करवा चौथ का दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा से जुड़ा होता है
चंद्रमा भावनाओं और वैवाहिक सुख का कारक है, इसलिए करवा चौथ का व्रत रखने से चंद्रमा ग्रह प्रसन्न होता है और वैवाहिक जीवन में मिठास लाता है
करवा चौथ का व्रत करने से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है. क्योंकि शुक्र ग्रह को प्रेम और वैवाहिक जीवन का ग्रह माना गया है
इसके अलावा करवा चौथ का व्रत करने से मंगल ग्रह भी प्रसन्न होता हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में सुरक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता
करवा चौथ के दिन की गई पूजा से बुध ग्रह भी शुभ प्रभाव देता है. यह ग्रह रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करता है.
करवा चौथ पर किए गए व्रत और पूजन से गुरु ग्रह अपनी कृपा बरसाता है, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान, आशीर्वाद और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक होता है
करवा चौथ का व्रत और पूजा शनि के शुभप्रभाव को भी आमंत्रित करती है. शनी के शुभ प्रभाव से सुख और सुरक्षा की प्राप्ति होती है
