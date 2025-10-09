Inkhabar Hindi News
Oct 09, 2025
Anuradha-kashyap

करवाचौथ पर छा जाएं! पुरुषों के लिए रॉयल और डैशिंग आउटफिट्स

क्लासिक लुक के लिए सफेद या क्रीम रंग का कुर्ता-पायजामा परफेक्ट है, हल्के जरी या कढ़ाई वाले कुर्ते से आपका लुक ट्रेडिशनल और अट्रैक्टिव लगेगा.

करवा चौथ पर थोड़ा भव्य लुक चाहिए तो शेरवानी चुनें, गोल्ड या बेज शेड्स में डिटेलिंग वाला शेरवानी हर किसी की निगाह खींचेगा.

ब्लू, मैरून या ग्रीन कलर का कुर्ता और पायजामा त्योहार में रॉयल फील देता है. हल्की स्टाइलिश जरी बॉर्डर के साथ लुक को और क्लासिक बनाएं.

सीजनल टच के लिए कुर्ता के ऊपर नीट जैकेट पहनें. यह कॉम्बिनेशन ट्रैडिशनल और मॉडर्न दोनों लग सकता है.

सॉफ्ट प्रिंट्स और पेस्टल शेड्स वाले कुर्ते हल्के और फ्रेश लुक देते हैं, यह आपके लुक में ट्रेडिशनल और स्टाइलिश बैलेंस बनाता है.

अगर आप क्लासिक इंडिया टच देना चाहते हैं, तो कुर्ता के साथ हल्की रंग की धोती चुनें यह लुक रॉयल और फेस्टिव दोनों लगेगा.

जूतों में मोझरी या चमड़े के सैंडल पहनें,  रंग कुर्ता या शेरवानी के अनुसार मैच करें. 

मेन के लिए हल्का स्टाइलिश ब्रेसलेट, घड़ी और साफ-सुथरी हेयरस्टाइल लुक को पर्फेक्ट बनाती है. 

