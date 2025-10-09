✕
Oct 09, 2025
Komal-singh
ट्रेंडी हेयरस्टाइल करवा चौथ 2025
बालों को क्राउन स्टाइल में ब्रेड करें, यह क्लासी और काफी सुंदर दिखता है.जिसे देखकर पति की आप पर से नजर टस से मस नहीं होगी.
साइड में एक मोटी ब्रेड बनाएं, इसे लहंगे या साड़ी के साथ पहनें.
लो पोनीटेल बनाएं और ऊपर से थोड़ा वॉल्यूम दें, यह सिंपल और स्टाइलिश लगेगा.
बालों को हल्के करल्स दें और आधे बाल ऊपर की तरफ बांधें, ये ट्रेंडी लुक है. इसमें आप काफी सुंदर
लगेंगे
फिशटेल ब्रेड बनाएं, जो आजकल बहुत ट्रेड में है और यह अगर आप पार्टी वॉर्डरोब के साथ सूट करता है.
बाल सीधे रखें और बीच में पार्टिंग करें, यह सिंपल लेकिन इफेक्टिव लुक है.
सामने से छोटे बाल बैंग्स बनाएं और बाकी बाल खुला छोड़ें, यह मॉडर्न और फ्रेश लुक देता है.
