Inkhabar Hindi News
Oct 17, 2025
Chhaya-sharma

 वास्तु दोष खत्म करने के लिए कार्तिक माह में जरूर करें तुलसी से जुड़े उपाय

हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को बेहद पवीत्र बताया गया हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु से जुड़ा है.

कार्तिक के महीने  इस महीने में श्री हरी योग निद्रा से जागते हैं और इसी महीने में भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह हुआ था.

इसलिए कार्तिक के महीना भगवान विष्णु-माता लक्ष्मी और तुलसी माता की उपासना के लिए सबसे खास होता हैं.

अगर आप भी कार्तिक के इस पावन महीना में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करने चाहिए

धार्मिक शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पौधा के पास शालिग्राम रखकर पूजा करना बेहद शुभ माना जाता हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक होता हैं

कार्तिक मास में इस उपाय को करने से घर में धन संपत्ति में वृद्धि होता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है

कार्तिक के महीने में तुलसी पौधे के पास हल्दी का गांठ रखकर पूजा करना बेहद शुभ होता हैं.

कार्तिक मास में इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी खुश होती है और आप पर कृपा बरसाती हैं.

कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह और शाम के दोनों समय तुलसी पौधा के पास घी का दीपक जलाना चाहिए. ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 कामइम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनीइस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!