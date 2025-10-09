Kartik Month 2025 करें ये असरदार उपाय, विष्णु की कृपा से बढ़ेगा धन धान्य

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह में गंगा स्नान का बेहद महत्व है. अगर गंगा नदी में स्नान न कर पाए, तो घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले