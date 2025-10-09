✕
Oct 09, 2025
Chhaya-sharma
Kartik Month 2025 करें ये असरदार उपाय, विष्णु की कृपा से बढ़ेगा धन धान्य
कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस महीने में श्री हरी योग निद्रा से जागते हैं.
भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह भी कार्तिक माह में ही हुआ था
इसलिए कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी की उपासना के लिए सबसे शुभ माना जाता हैं
ऐसे में अगर आप भी कार्तिक के इस पावन महीना में भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं, तो ये उपाय करें
कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह शाम तुलसी के पोधे के पास दीपक जलाना चाहिए
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक माह में गंगा स्नान का बेहद महत्व है. अगर गंगा नदी में स्नान न कर पाए, तो घर के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर ले
कार्तिक महीने में विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में देवउठनी एकादशी आती है और इस दिन भगवान योग निद्रा से जगते हैं.
कार्तिक माह में दान का विशेष महत्व है. ऐसे में आपको गरीब या जरूरतमंद को अन्न दान, गौदान, तुलसी दान करना चाहिए
कार्तिक के महीने में ये सभी उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कृपा बनाे रखते हैं घर में धन की कमी नहीं होती और परेशानियां भी कम हो जाती हैं.
Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?