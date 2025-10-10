Inkhabar Hindi News
क्यों किया जाता हैं कार्तिक माह में दीपदान है?

हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु से जुड़ा होता हैं.

कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं. इसलिए यह महीना विष्णु जी की पूजा के लिए खास होता है.

इसके अलावा कार्तिक मास में ही करवा चौथ, दीपावली और छठ जैसे बेहद खास और बड़े त्योहार मनाये जाते हैं

कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी के अलाना तुलसी और मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है. इसके अलावा कार्तिक मास का बेहद महत्व है

शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक मास में किया गया दान और दीपदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है

वहीं कार्तिक के महीने में दीपदान और तुलसी पूजा से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु खुश होते हैं.

कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने औप नदी या तालाब में दीपदान करने से विशेष पुण्य मिलता है.

कार्तिक के महीने में सुबह और शाम तुलसी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, ऐसा करने से धन की प्राप्ती होती है और तरक्की मिलती है

कार्तिक के महीने में श्रद्धा भाव से अन्न दान करने का भी महत्व हैं, ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं.

