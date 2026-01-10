✕
खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का उठाते हैं लुत्फ
Preeti-rajput
Jan 10, 2026
Jan 10, 2026
Preeti-rajput
कार्तिक कैलोरी गिनने के बजाय मज़ेदार फ्लेवर का आनंद लेते हैं.
वह खुशी-खुशी कई स्कूप आइसक्रीम खाते हैं, बिना किसी गिल्ट के.
स्ट्रीट-स्टाइल छोले भटूरे उनका अल्टीमेट कम्फर्ट फूड है.
गरमा-गरम, क्रिस्पी जलेबी उनकी पसंदीदा ट्रीट है.
वह खाने के मज़ेदार पलों को पोस्ट करते हैं, कोई दिखावा नहीं, बस प्योर एन्जॉयमेंट.
आधी रात की क्रेविंग? वह बिना किसी शर्म के अपनी भूख को फॉलो करते हैं.
वह कभी भी चीट मील्स नहीं छिपाते या सिर्फ़ सलाद खाने का दिखावा नहीं करते.
वह ओवरऑल बैलेंस से समझौता किए बिना स्वाद को प्राथमिकता देते हैं.
Read More
“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”
खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का उठाते हैं लुत्फ
फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं
साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़ और बीमारियां भूल जाइए