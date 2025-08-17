जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

लोग करेले के जूस को कड़वा समझकर उसका सेवन नहीं करते हैं

करेले का जूस बहुत सारे रोगों के लिए लाभदायक होता है

आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार स्वाद में कड़वा करेला हमें कई तरह के रोगों से लाभ मिलता है

रोजाना खाली पेट करेले का जूस पीने दे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है

करेले का जूस का सेवन करने से हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है

हमारे बढ़ते वजन को भी करेले का जूस कंट्रोल करता है

ब्लड शुगर से परेशान लोगों के लिए यह एक राहत बड़ा हो सकता है