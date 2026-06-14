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कनिका मान के गोवा वेकेशन की तस्वीरें

Sohail-rahman
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Sohail-rahman

कनिका मान ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं.

जिसमें एक तस्वीर से प्रतीत हो रहा है कि वो गोवा में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं.

इन तस्वीरों में अलग-अलग कपड़ों में नजर आ रही हैं.

कुछ तस्वीरों में पीली बिकिनी में नजर आ रही हैं.

तो कुछ तस्वीरों में हरे रंग की बिकिनी पहनी हुई नजर आ रही हैं.

गोवा में छुट्टियों के दौरान वो जमकर एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं.

स्वीमिंग पूल में नहाती हुई नजर आ रही है.

उनके बोल्ड अवतार को देखकर फैन्स हैरान हैं.

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