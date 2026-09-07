✕
कौन हैं कनिका मान?
Kamesh-dwivedi
Sep 07, 2026
Sep 07, 2026
Kamesh-dwivedi
बिग बॉस 20 का आगाज हो चुका है. इस शो में टीवी एक्ट्रेस कनिका मान बतौर प्रतियोगी पहुंच चुकी हैं. जानिए उनके बारे में.
कनिका मान का जन्म 7 अक्टूबर 1993 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था.
कनिका मान ने अपने करियर की शुरुआत मॉडल के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी म्यूजिक वीडियो में काम किया.
साल 2017 में उन्होंने धीरज कुमार के साथ पंजाबी फिल्म ‘रॉकी मेंटल’ से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सीरत का किरदार निभाया था.
कनिका मान को टीवी शो ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ से बड़ी पहचान मिली. इसमें उन्होंने गुड्डन का मुख्य किरदार निभाया था. इस भूमिका ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया.
कनिका मान ने मार्च 2022 में एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज ‘रूहानियत’ से ओटीटी पर डेब्यू किया. इसमें उन्होंने अर्जुन बिजलानी के साथ प्रिशा श्रीवास्तव का किरदार निभाया था.
एक्ट्रेस को नागिन 7 के लिए भी जाना जाता है. अब वह बिग बॉस 20 में बतौर प्रतियोगी दिख रही हैं.
Read More
बला की खूबसूरत है बिग बॉस बांग्ला की 9 कंटेस्टेंट
क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?
कौन हैं कनिका मान?
इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज