कौन हैं कनिका मान?

कनिका मान को टीवी शो ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ से बड़ी पहचान मिली. इसमें उन्होंने गुड्डन का मुख्य किरदार निभाया था. इस भूमिका ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया.