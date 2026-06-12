क्लासिक गुजराती लुक में कंगना ने ढ़ाया कहर!

कंगना ने अपने मेकअप के हमेशा की तरह लाइट और नेचरल रखा. आंखों में हल्का काजल, गालों पर ब्लश और न्यूज लिप्स्टिक के साथ बालों का डाउन बन कंगना को सूट कर रहा था