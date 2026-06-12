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क्लासिक गुजराती लुक में कंगना ने ढ़ाया कहर!

Kajal-jain
Jun 12, 2026
Jun 12, 2026
Kajal-jain

कंगना रनौत 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं और जोरों-शोरों से फिल्म का प्रमोशन करने में जुटी हैं

इधर शुक्रवार को फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही थी तो वहीं कंगना फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर के जोधपुर पहुंची

कंगना ने जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस और मेहरानगढ़ दुर्ग में मां चामुंडा मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया

नई फिल्म की सक्सेस के लिए 40 साल की एक्ट्रेस ट्रेडीशनल अवतार में रातानाडा के गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आईं

भारत भाग्य विधाता के ग्रैंड प्रीमियर पर कंगना रनौत ने एक खूबसूरत लाल रंग की व्लाइट प्रिटेंड पाटन पटोला साड़ी को चुना

गले में एंटीक सिल्वर रंग का चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके, चूड़ियां, स्टेटमेंट रिंग्स और माथे पर लाल रंग की बिंदी कंगना के गुजराती स्टाइल लुक को काफी कॉंप्लीमेंट कर रही थी

कंगना ने अपने मेकअप के हमेशा की तरह लाइट और नेचरल रखा. आंखों में हल्का काजल, गालों पर ब्लश और न्यूज लिप्स्टिक के साथ बालों का डाउन बन कंगना को सूट कर रहा था

जोधपुर में एंट्री के साथ ही कंगना का ये लुक वायरल हो गया और लोग मंदिर में दर्शन के जाती कंगना की तस्वीरें लेने लगे

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