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400 साल पुरानी साड़ी में कहर ढाई कंगना रनौत

Sanskritij-jaipuria
Jun 03, 2026
Jun 03, 2026
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400 साल पुरानी साड़ी में कहर ढाई कंगना रनौत

ट्रेलर लॉन्च में एक्ट्रेस ने जो साड़ी पहनी हुई है, उसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

चटक बैंगनी कलर की साड़ी में कंगना बेहद कमाल की लग रही हैं और उनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है.

कंगना ने इस खास अवसर पर 400 साल पुरानी कांजीवरम साड़ी पहनी थी.

साड़ी के साथ एक्ट्रेस ने बोट नेक वाला शानदार ब्लाउज कैरी किया था.

एक्ट्रेस का ऑल ओवर लुक काफी अच्छा था और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

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