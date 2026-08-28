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रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर की खास पोस्ट
Shristi-s
Aug 28, 2026
Aug 28, 2026
Shristi-s
रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर की खास पोस्ट
पिछले कुछ समय से कंगना रनौत का नाम बाबा रामदेव के साथ हुई बयानबाजी को लेकर चर्चा में था.
लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर कंगना के एक पोस्ट ने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है.
कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव का एक वीडियो शेयर किया.
इसके साथ उन्होंने लिखा कि त्योहार का दिन होता है सब भूल चूक मांफ करने के लिए. मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छा कहा कि विवाद नहीं संवाद होना चाहिए.
कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में बाबा रामदेव को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि वह रक्षाबंधन के मौके पर उनकी भेजी मिठाई और भाई का स्नेह दोनों स्वीकार करती हैं.
रक्षाबंधन पर बाबा रामदेव ने भी कंगना के साथ पुराने मतभेद खत्म करने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा कि वह एक्ट्रेस के लिए मिठाई और तोहफा भेजना चाहते हैं.
बाबा रामदेव का कहना था कि किसी भी मतभेद को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है.
मीडिया से बातचीत में रामदेव ने कहा कि समाज में नफरत या दुश्मनी के बजाय संवाद को महत्व दिया जाना चाहिए.
उन्होंने संकेत दिया कि कंगना के साथ जो भी कड़वाहट थी, उसे अब पीछे छोड़ दिया गया है. उन्होंने उनसे फोन पर बात करने की इच्छा भी जताई.
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