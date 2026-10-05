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काजल रघवानी ने बयां किया खेसारी लाल से रिश्ता टूटने का दर्द
Shristi-s
Oct 05, 2026
Oct 05, 2026
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काजल रघवानी ने बयां किया खेसारी लाल से रिश्ता टूटने का दर्द
Rise and Fall 2 में नजर आ रही काजल राघवनी ने अपने शो में अपने और खेसारी लाल यादव से प्यार और ब्रेकअप के बाद का दर्द के बारे में बयां किया.
काजल राघवानी का नाम भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ लंबे वक्त तक जोड़ा जाता रहा है.
दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और इसी दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं. खेसारी उस वक्त शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता भी थे.
राइज एंड फॉल 2 में जब मनीष कश्यप ने काजल से पूछा कि आखिर उन्हें खेसारी से प्यार कैसे हुआ, तो उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की.
काजल ने बताया कि साथ काम करने के दौरान पहले अट्रैक्शन हुआ और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया.
काजल से जब पूछा गया कि क्या खेसारी लाल यादव को भी उनसे प्यार था, तो एक्ट्रेस ने इसका जवाब हां में दिया.
काजल ने अपने रिश्ते की लंबी अवधि का हवाला देते हुए कहा कि अगर प्यार नहीं होता तो कोई इतने साल तक क्यों साथ रहता.
काजल के मुताबिक दोनों करीब पांच साल तक साथ रहे. इस रिश्ते को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी खूब चर्चाएं हुईं.
हालांकि, वक्त के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए और उनकी प्रेम कहानी का अंत हो गया.
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