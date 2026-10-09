एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस

काजल ने कहा कि मेरे सिर पर बहुत बाल थे. अब कम हो गए हैं क्योंकि मेरे बाल खींचते हुए मुझे पीटा गया. जब मैंने अपने सिर पर हाथ फेरा, तो बहुत सारे बाल झड़ गए.