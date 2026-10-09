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एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस
Shristi-s
Oct 09, 2026
Oct 09, 2026
Shristi-s
एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस
भोजपुरी ब्यूटी काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में नजर आ रही हैं. गेम के दौरान उन्हें इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा.
काजल ने शो में अपने पिछले रिलेशनशिप के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि उनके साथ मारपीट हुई और रिलेशनशिप में उन्हें बहुत टॉर्चर सहना पड़ा.
काजल ने अनीश भगत के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहा, जिस आदमी से मैं प्यार करती थी, उसने मुझे बुरी तरह पीटा. मुझे बेरहमी से पीटा गया.
काजल ने बताया कि मैंने अभी तक उसका नाम नहीं बताया है. लेकिन लोगों ने पहले ही तय कर लिया है कि वह आदमी कौन है. मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है.
काजल ने बताया कि मुझे बार-बार पीटा गया. मुझे जमीन पर धकेला गया, फिर लात मारी गई.
काजल ने कहा कि मेरे सिर पर बहुत बाल थे. अब कम हो गए हैं क्योंकि मेरे बाल खींचते हुए मुझे पीटा गया. जब मैंने अपने सिर पर हाथ फेरा, तो बहुत सारे बाल झड़ गए.
यह बताते हुए काजल रोने लगीं. अनीश भी हैरान रह गए. उन्होंने काजल से माफी मांगी और उनकी हिम्मत बढ़ाई.
काजल इससे पहले यह स्टोरी रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में शेयर कर चुकी हैं. उन्होंने उस शो में अपने एक्स-बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया था.
काजल की बातों से लोगों को लगा कि शायद खेसारी लाल यादव ने उन पर हमला किया होगा. हालांकि, बाद में एक्ट्रेस ने कन्फर्म किया कि वह आदमी खेसारी नहीं था.
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