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कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने
Kamesh-dwivedi
Jul 07, 2026
Jul 07, 2026
Kamesh-dwivedi
कैलाश खेर, जिन्हें सूफी संगीत और क्लासिक म्यूजिक के लिए जाना जाता हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो लोगों के दिलों में कैद हैं.
अल्लाह के बंदे हसदे
अर्जियां
चांद सिफारिश
पिया घर आवेंगे
तेरी दीवानी
यूं ही चला चल
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