कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

Kamesh-dwivedi

कैलाश खेर, जिन्हें सूफी संगीत और क्लासिक म्यूजिक के लिए जाना जाता हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो लोगों के दिलों में कैद हैं.