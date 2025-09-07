एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

एशिया कब से ठीक पहले पाकिस्तान और यूएई के बीच खेले जा रहे हैं ट्राई मैच में यूएई के 1 गेंदबाज ने इतिहास रच दिया है

यूएई के तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने जमकर रन लुटाए

इन्होंने T20 क्रिकेट में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए

T20 क्रिकेट श्रृंखला में 100 विकेट लेने वाले वह यूएई के पहले गेंदबाज बने

सिद्दीकी ने यूएई के लिए अब तक कुल 74 T20 मैच खेले हैं

2025 में वह एशिया कप के लिए यूएई टीम का हिस्सा है इस सीरीज में उन्होंने अब तक तीन मैच में चार विकेट लिए हैं

एशिया कप में भारत के खिलाफ उनकी शानदार प्रदर्शन की भी उम्मीद है