ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें तस्वीरें
Preeti-rajput
Feb 03, 2026
Feb 03, 2026
Preeti-rajput
मार्गोट रॉबी एक ऑस्ट्रेलियाई एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं जो अपनी बोल्ड और आकर्षक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं.
जोडी कॉमर एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं जो अपनी अवॉर्ड-विनिंग परफॉर्मेंस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं.
दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपनी एलिगेंस और ग्रेस के लिए जानी जाती हैं.
बेला हदीद अपनी निडर रनवे एनर्जी और बेजोड़ एडिटोरियल रेंज के साथ ग्लोबल फैशन में सबसे आगे हैं.
होयोन जंग एक उभरती हुई इंटरनेशनल मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्हें अक्सर 2025 की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है.
टेलर स्विफ्ट की दमदार कहानी कहने की कला और म्यूजिकल टैलेंट ने उन्हें दुनिया भर में बहुत बड़ा फैनबेस दिलाया है.
बियोंसे एक अमेरिकी सिंगर, सॉन्गराइटर, एक्ट्रेस और बिज़नेसमैन हैं.
हानिया आमिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस और बहुत पसंद की जाने वाली सेलिब्रिटी हैं, जो अपनी वाइब्रेंट स्क्रीन प्रेजेंस और युवा आकर्षण के लिए जानी जाती हैं.
