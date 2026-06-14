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कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio का धमाकेदार प्लान, कॉलिंग-डेटा समेत मिलेंगे कई फायदे
Anshika-thakur
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
Anshika-thakur
कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio का धमाकेदार प्लान, कॉलिंग-डेटा समेत मिलेंगे कई फायदे
जियो अपने ग्राहकों के लिए कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर करता है जो अलग-अलग कीमत और सुविधाओं के साथ आते हैं.
जियो की आधिकारिक वेबसाइट और MyJio ऐप पर एक खास रिचार्ज प्लान उपलब्ध है जिसकी कीमत 189 रुपये है.
यह 189 रुपये वाला प्लान वेबसाइट और MyJio ऐप की वैल्यू कैटेगरी में शामिल है.
इस प्लान को देखने के लिए पहले MyJio ऐप या जियो की आधिकारिक वेबसाइट खोलें. इसके बाद Mobile सेक्शन में जाकर Prepaid Plans चुनें और फिर Value कैटेगरी में जाएं. यहां आपको 189 रुपये का प्लान दिखाई देगा.
189 रुपये के इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. साथ ही इसमें रोमिंग का लाभ भी शामिल है.
यह रिचार्ज प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है.
प्लान में कुल 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है.
इसके अलावा ग्राहकों को पूरे प्लान अवधि के दौरान 300 SMS भेजने की सुविधा मिलती है.
जियो यूजर्स को इस प्लान के साथ JioTV और Jio AI Cloud का मुफ्त एक्सेस भी मिलता है.
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