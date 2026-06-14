कम कीमत में बड़ा फायदा! सिर्फ 189 रुपये में Jio का धमाकेदार प्लान, कॉलिंग-डेटा समेत मिलेंगे कई फायदे

इस प्लान को देखने के लिए पहले MyJio ऐप या जियो की आधिकारिक वेबसाइट खोलें. इसके बाद Mobile सेक्शन में जाकर Prepaid Plans चुनें और फिर Value कैटेगरी में जाएं. यहां आपको 189 रुपये का प्लान दिखाई देगा.