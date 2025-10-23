✕
Oct 23, 2025
Anshika-thakur
Jio का धमाकेदार ऑफर! अब 399 रुपये से कम में पूरा साल का रिचार्ज
Jio के पोर्टफोलियो में कई प्लान्स शामिल हैं जिनमें कंपनी अलग-अलग सर्विसेस प्रदान करती है
कंपनी के पास अलग-अलग जरूरतों के लिए एंटरटेनमेंट और वैल्यू प्लान्स हैं और साथ ही कुछ स्पेशल ऑफर्स भी
हम जिस प्लान पर चर्चा कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी 1 साल की है हालांकि इसमें कॉल या डेटा जैसी टेलीकॉम सर्विस नहीं दी जाती
JioSaavn Pro का एनुअल प्लान केवल 399 रुपये में उपलब्ध है
पहले इस प्लेटफॉर्म का 1 साल का प्लान 749 रुपये में मिलता था लेकिन नए ऑफर में यह 399 रुपये में उपलब्ध है
यह प्लान हमेशा के लिए नहीं है बल्कि लिमिटेड टाइम ऑफर है और इसे सिर्फ चुनिंदा ग्राहकों के लिए जारी किया गया है
यह 399 रुपये वाला JioSaavn Pro प्लान सिर्फ उन ग्राहकों के लिए है जिन्होंने पिछले एक साल में इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया
JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन में आपको ऐड-फ्री म्यूजिक मिलता है और इस ऐप पर गानों के साथ पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं
रिलायंस जियो ने 2018 में Saavn और Jio Music को एक साथ मिला दिया था. ऐड-फ्री म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए आप इसका सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं
