✕
Jio का सस्ता प्लान मचा रहा धमाल, 84 दिन तक डेटा और कॉलिंग की सुविधा
Anshika-thakur
Jun 01, 2026
Jun 01, 2026
Anshika-thakur
Jio का सस्ता प्लान मचा रहा धमाल, 84 दिन तक डेटा और कॉलिंग की सुविधा
जियो अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश करता है जिनकी कीमत और सुविधाएं अलग-अलग हैं.
इन्हीं में 799 रुपये का एक लोकप्रिय प्लान भी शामिल है जो 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है.
इस प्लान में हर दिन 1.5GB डेटा मिलता है. यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान यूजर्स को कुल 126GB इंटरनेट डेटा का लाभ मिलता है.
इसके अलावा प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है जिसमें रोमिंग भी शामिल है.
यूजर्स को रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलती है.
799 रुपये के इस प्लान के साथ 18 महीने के लिए Google Gemini Pro का मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिया जाता है.
साथ ही Gemini Pro के जरिए 5TB (5000GB) तक क्लाउड स्टोरेज का फायदा भी मिलता है.
इसके अलावा ग्राहकों को JioTV और JioAI Cloud का कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेस भी दिया जाता है.
799 रुपये के इस जियो प्लान में JioTV और JioAI Cloud की सुविधाएं भी मुफ्त में मिलती हैं.
Read More
आर माधवन की 6 दमदार फिल्में
RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल
ज्यादा योग करने के नुकसान
नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये बीमारियों