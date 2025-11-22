✕
Nov 22, 2025
Anshika-thakur
Jio रिचार्ज ऑफर: 10 OTT सब्सक्रिप्शन और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स सिर्फ आपके लिए!
Jio का पोर्टफोलियो कई रिचार्ज ऑप्शन्स देता है कुछ प्लान्स में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं
445 रुपये का यह प्लान डेटा, कॉल, SMS के साथ अतिरिक्त फायदे भी देता है
Jio का यह प्लान 28 दिन के लिए वैध है और हर दिन 2GB डेटा मिलता है
रिचार्ज प्लान में डेली 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा और भी बेनिफिट्स हैं
Jio का यह रिचार्ज प्लान 10 OTT प्लेटफॉर्म्स एक्सेस देता है और JioHotstar का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन भी
Jio इस प्लान में Google Gemini का प्रो सब्सक्रिप्शन 18 महीने फ्री में दे रही है
इस Jio प्लान से आप Jio TV ऐप के जरिए Sony LIV, ZEE5, Liongate Play और Discovery+ का कंटेंट देख सकते हैं
Jio का यह प्लान JioHotstar और JioTV दोनों यूज़ करने की सुविधा देता है
Jio का यह रिचार्ज प्लान कॉलिंग-डेटा-SMS और स्पेशल बेनिफिट्स के साथ आता है
