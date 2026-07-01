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कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव स्टोरी
Sohail-rahman
Jul 17, 2026
Jul 17, 2026
Sohail-rahman
एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट 16 जुलाई को बिजनेसमैन विलियम इश्माएल से शादी करने जा रही हैं.
ऐसे में उनके और करण सिंह ग्रोवर के रिश्ते के बारे में जानते हैं.
इन दोनों की लव स्टोरी 2007 में शुरू हुई थी.
जब जेनिफर और करण की दोस्ती हुई थी, तब करण पहले से शादीशुदा थे.
लेकिन उनका तलाक हो गया था.
दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और फिर दोनों ने 9 अप्रैल, 2012 में शादी कर ली.
लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों के अलग होने की खबरें सामने आईं.
इसके बाद 2014 में दोनों का तलाक हो गया.
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