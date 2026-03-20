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जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज कौन?
Shubahm-srivastava
Mar 20, 2026
Mar 20, 2026
Shubahm-srivastava
जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज कौन?
जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज कौन?
जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाज़ी
बुमराह अपनी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन से बल्लेबाज़ों को परेशान करते हैं.
जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाज़ी बुमराह अपनी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन से बल्लेबाज़ों को परेशान करते हैं.
छक्का लगाना क्यों मुश्किल
उनकी अनोखी एक्शन और गति बदलाव बल्लेबाज़ों के लिए बड़ा चैलेंज बनती
छक्का लगाना क्यों मुश्किल उनकी अनोखी एक्शन और गति बदलाव बल्लेबाज़ों के लिए बड़ा चैलेंज बनती
एबी डी विलियर्स का दबदबा
डिविलियर्स ने IPL में बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा आठ छक्के जड़े.
एबी डी विलियर्स का दबदबा डिविलियर्स ने IPL में बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा आठ छक्के जड़े.
विराट कोहली और जेपी डुमिनी
दोनों बल्लेबाज़ों ने बुमराह के खिलाफ छह-छह छक्के लगाकर प्रभाव छोड़ा
विराट कोहली और जेपी डुमिनी दोनों बल्लेबाज़ों ने बुमराह के खिलाफ छह-छह छक्के लगाकर प्रभाव छोड़ा
पैट कमिंस का पावर गेम
कमिंस ने ताकतवर बल्लेबाज़ी से बुमराह के खिलाफ पांच छक्के जड़ दिए
पैट कमिंस का पावर गेम कमिंस ने ताकतवर बल्लेबाज़ी से बुमराह के खिलाफ पांच छक्के जड़ दिए
आंद्रे रसेल और एम.एस. धोनी
रसेल और धोनी ने सीमित मौके में भी बुमराह पर छक्के लगाए
आंद्रे रसेल और एम.एस. धोनी रसेल और धोनी ने सीमित मौके में भी बुमराह पर छक्के लगाए
साहिबज़ादा फ़रहान की आक्रामकता
फरहान ने एशिया कप में बुमराह के खिलाफ तीन छक्के लगाकर ध्यान खींचा
साहिबज़ादा फ़रहान की आक्रामकता फरहान ने एशिया कप में बुमराह के खिलाफ तीन छक्के लगाकर ध्यान खींचा
कोई भी अजेय नहीं!
बेहतरीन गेंदबाज़ भी कुछ बल्लेबाज़ों के सामने कमजोर पड़ सकते हैं कभी-कभी
कोई भी अजेय नहीं! बेहतरीन गेंदबाज़ भी कुछ बल्लेबाज़ों के सामने कमजोर पड़ सकते हैं कभी-कभी
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