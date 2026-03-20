जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज कौन?

जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाज़ी बुमराह अपनी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन से बल्लेबाज़ों को परेशान करते हैं. जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाज़ी बुमराह अपनी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन से बल्लेबाज़ों को परेशान करते हैं.