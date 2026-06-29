धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की अलोचना

इसके बाद जैस्मिन ने कई हिट गाने दिए, जिनमें स्ट्रीट डांसर 3D का इलीगल वेपन 2.0, मुंज्या का तारस नी आया तुझको, रेड 2 का नशा, द बास्टर्ड्स ऑफ़ बॉलीवुड का आशिकान और थम्मा का पॉइज़न बेबी शामिल हैं.