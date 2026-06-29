✕
धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की अलोचना
Shristi-s
Jun 29, 2026
Jun 29, 2026
Shristi-s
धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की अलोचना
सिंगर जैस्मिन सैंडलस को हैदराबाद में अपने हालिया कॉन्सर्ट के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा, और कई लोगों ने निराशा जताई.
कई फैंस ने दावा किया कि सिंगर स्टेज पर लगभग तीन घंटे देर से पहुंचीं और अपनी परफॉर्मेंस के कुछ हिस्सों के दौरान लिप-सिंक किया.
जैस्मिन ने 27 जून को हैदराबाद के क्वेक एरिना में परफॉर्म किया, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई.
इसके बाद के घंटों में, सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट में जाने वालों के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिले, और कई लोगों ने पूरे अनुभव से निराशा जताई.
जैस्मिन सैंडलस का जन्म जालंधर में हुआ था और वह कैलिफ़ोर्निया में पली-बढ़ीं. उन्होंने 2008 में मुस्कान गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की और बाद में बोहेमिया के साथ गुलाबी एल्बम में काम किया.
जैस्मिन ने सलमान खान की फ़िल्म किक से बॉलीवुड में सिंगिंग डेब्यू किया. इस फ़िल्म का उनका गाना यार ना मिले बहुत हिट हुआ.
इसके बाद जैस्मिन ने कई हिट गाने दिए, जिनमें स्ट्रीट डांसर 3D का इलीगल वेपन 2.0, मुंज्या का तारस नी आया तुझको, रेड 2 का नशा, द बास्टर्ड्स ऑफ़ बॉलीवुड का आशिकान और थम्मा का पॉइज़न बेबी शामिल हैं.
आदित्य धर और रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में जैस्मिन के हाल के गाने भी चार्टबस्टर रहे.
फिल्म के पहले पार्ट में, जैस्मिन ने टाइटल ट्रैक और आइटम सॉन्ग शरत गाया था. दोनों गाने बहुत पॉपुलर हुए थे.
Read More
धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की अलोचना
Rivva Kishan: लुक्स में हीरोइनों को मात देती हैं रवि किशन की बेटी
त्वचा पर निखार लाने के लिए कौन से फल खाएं?
ज्यादा चिकन खाने से क्या होता है?